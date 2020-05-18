الامارات | 11 نادياً سعودياً تطالب بإلغاء الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نادياً سعودياً تطالب بإلغاء الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير صحافية أن 11 نادیاً سعودياً طالبت بشكل رسمي إلغاء دوري كأس الأمیر محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي. وذكرت صحيفة الوطن السعودية، أمس: «تمثل عودة استئناف الدوري جدلاً كبیراً بين الأندية، التي ستشكل معاناة كبيرة لها، إذ تحتاج معھا الأندية إلى 60 یوماً لتجھیزات اللاعبين بدنیاً وفنياً، وإخضاعهم لفحص «كورونا،» والعودة إلى التدريبات الجماعية، قبل لعب المباريات الودیة بدءاً من السابع من أغسطس». وأوضحت: «تعمل أندیة المحترفین على التواصل مع اللاعبین والمدربین، وتحدید موعد عودتھم، رغم الصعوبات التي تواجھھم خلال توقف حركة الطیران، وغیاب القرارات النھائیة، التي تنتظر موافقة الجھات المختصة لحسم مصیر الدوري رسمیاً». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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