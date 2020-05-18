الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفال
احتفل نادي الشارقة بالذكرى الأولى لفوز الفريق الموسم الماضي بلقب الدوري، إذ بث النادي على صفحته عبر «تويتر» لقطات فيديو تعبّر عن لحظات الفرح العامة التي سادت أوساط جمهوره لحظة تتويج الفريق بالدرع، وكذلك لقطات عن بعض المشاهد التي قادت الفريق للفوز باللقب.
المحمدي
علمت «الإمارات اليوم» أن ناديي الوحدة والعين تقدما بعرض رسمي للحصول على خدمات مدافع فريق الإسماعيلي والمنتخب المصري باهر المحمدي، ومنافسة الأهلي والزمالك على الحصول على خدماته في الموسم المقبل.
بلجيكا
سافر لاعب الوحدة، الكونغولي بول خوسيه مبوكو، أول من أمس، إلى بلجيكا، حسب ما نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، إذ كشف مبوكو عن زيارته لناديه السابق ستاندرلياغ الذي كان يلعب في صفوفه قبل الانضمام إلى «العنابي» في يناير الماضي.
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