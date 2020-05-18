شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يكشف السر وراء نجاح "الجوهري" في تغيير خريطة الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال، نجم الهلي والزمالك السابق، أن محمود الجوهري نجح في تغيير خريطة الكرة المصرية للأفضل من خلال وضع خطط معينة وطريقة لعب مميزة.

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وأضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية، أن محمود الجوهري اضاف الكثير للكرة المصرية من طريقة لعب مختلفة وآداء مميز خلال توليه قيادة المنتخب الوطني، مشيرا إلي أن أداء بعض اللاعبين تغيير تحت قيادة الجوهري وطور من آداء بعض اللاعبين ليظهرو بشكل أفضل .

وتابع عبد العال، أن الجوهري اضاف الكثير للكرة المصرية وغير من طريقة اللعب وحقق هدف الوصول لكأس العالم بطريقة لعبة المميزة .