شكرا لقرائتكم بدر حامد: الناشئين الأهم في كرة القدم والعمل في مصر صعب بسبب النظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدات في العمل بقطاع الناشئين من الامارات فور اعتزالى مباشرة وعملت لسنوات طويلة هناك من خلال وضع برامج لكل الناشئين في القطاع بالكامل ويتم التقييم كل سنة من خلال برامج مهمة من مدرسة الكرة حتى 20 سنة .

وقال بدر حامد في تصريحات لبرنامج زملكاوى ، مع الاعلامى طارق يحي ، على قناة الزمالك ، أعمل مدير فني لقطاع الناشئين كاملة وعملت في أندية كبيرة مثل الجزيرة الاماراتى وقمنا بتأسيس نادى الجزيرة الذى أسهم في تقدم مستوى الفريق في الدوري الاماراتى، ونفس الحال بالنسبة لنادى العين الاماراتى الامة العيناوية إمكانيات رائعة ، حيث قمنا بتاسيس فريق كبير جدا.

ورفض بدر حامد طبيعة العمل في مصر قائلا انه من الصعب العمل في قطاع الناشئين في مصر والزمالك بسبب النظام لانه في الخارج يتركونى أعمل ولكن في مصر يوجد تدخلات كثيرة

وأكد بدر حامد , نجم الزمالك الأسبق , ورئيس قطاع الناشئين بأهلى طرابلس الليبي، أن الاهتمام بقطاع الناشئين أهم شيء في كرة القدم ، مضيفا أسست مدرسة كرة واكاديمية قوية في نادى العين الإماراتي والجزيرة الاماراتى أيضا.

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وواصل بدر حامد أن الزمالك تعرض للظلم في قضية نادى القرن وحقنا اتسرق وحق الاجيال كلها اتسرق ، ومش من حق الأهلي ولا حد يزعل لما ندور على حقنا مضيفا أن فيفا هيجيب حقنا في نادى القرن والاطفال الصغار بيحبوا الزمالك بضمير

ووجه بدر حامد نجم الزمالك الأسبق الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وكل المصريين على عودته بالسلامة من ليبيا

وقال حامد ، رفضت عرض النادى الأهلي عندما كنت لاعبا في الناشئين بالبقاء دون تقييد في القائمة .

وواصل نجم الزمالك الأسبق قائلا ان حمادة إمام سبب لعبي في الزمالك بناء على رغبة المدرب الانجليزي مايكل ايفرت وقابلت محمد حسن حلمى حينها ، مضيفا مايكل ايفرت طلب ضمى للزمالك ولعبت مع 6 أجيال من الزمالك وبدأت في الفريق الأول مباشرة