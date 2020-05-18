شكرا لقرائتكم المصرى: تظلمنا ضد شكوى حسام حسن في اتحاد الكرة ورفعنا عليه قضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولى نائب رئيس نادى المصرى، أنه لم نكن نتوقع أن تصل الأمور بيننا وبين حسام حسن إلى شكوى في اتحاد الكرة.

وقال نائب رئيس نادى المصرى في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: لم نكن نتوقع أن تصل الأمور بيننا وبين حسام حسن إلى شكوى في اتحاد الكرة، والذى قدم شكوى في النادى المصرى وليس أفراد من مجلس الإدارة.

وأوضح محمد الخولى: تظلمنا ضد حسام حسن في اتحاد الكرة بجانب رفع قضية ضده في محكمة لحفظ حقوقنا، لأنه اشتكى النادى بحجة أنه له أجر شهر لم يأخذه، ولكن المصرى هو اللى له حق لأنه استقال وخد مقدم شهرين ولم يردهم، ونتمنى حل المشكلة مع حسام حسن وإبراهيم وديا بعيدا عن اتحاد الكرة أو القضايا.

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وقال محمد الخولي في تصريحات لـ"الخليج 365" :" شكوانا ضد حسام حسن جاءت للرد على قرار اتحاد الكرة بتغريم المصري مليون جنيه وهي قيمة مرتب شهر لجهاز حسام حسن"، كاشفاً أن حسام حسن وجهازه حصلوا على مقدم تعاقد قبل انطلاق الموسم الثاني قيمته 2 ونصف مليون دولار في الوقت الذي رحلوا بعد شهر واحد من تفعيل العقد الجديد.

وأبدى الخولي احترام إدارة المصري البورسعيد لحسام حسن وجهازه المعاون، مؤكداً أن الإقدام على هذه الخطوة جاء لحفظ حقوق النادي بعد تقدم حسام حسن بشكوى ضد النادي وقام اتحاد الكرة بالحكم لصالحهم.