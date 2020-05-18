شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يكشف خطة عودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اننا نبدأ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم. واشار الوزير ان هُناك خطة معينة تم وضعها مؤخرا ونسعي لدراستها بشكل جيد من أجل اتخاذ القرار النهايي خلال الفترة المقبلة. وقال نادر سعد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء إن عودة الدورى الألماني سيكون نبراس لنا لعودة النشاط الكروى. أضاف سعد في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى أحمد شوبير :" قد نعلن موعد نهائي لعودة الدورى منتصف يونيو في ظل إجراءات احترازية و نسعى للوصول لمرحلة تدريجية نحو عودة النشاط الرياضى كما حدث في الدورى الألماني". Advertisements تابع :" وزير الرياضة متحمس جدا لعودة النشاط الرياضى وقدم رؤية جيدة لذلك و العودة المتوقعة للنشاط الرياضى تتضمن كل الألعاب وليس كرة القدم فقط". واختتم:" ما حدث من مناقشات يبشر بعودة النشاط الرياضى قريبا و وزارة الصحة تتفهم رغبة وزارة الشباب والرياضة في عودة النشاط".

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