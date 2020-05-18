شكرا لقرائتكم الأهلي يقطع شوطاً كبيراً في التفاوض مع رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قطع مسئولو النادي الأهلي شوطاً كبيراً في مفاوضاتهم مع رمضان صبحي صانع العاب الفريق لاستمراره مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء اعارته من ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي نهاية الموسم الجاري، وأكد رمضان صبحي لإدارة الأهلي أنه تلقى عرضاً شفهياً من أودينيزي الإيطالي وهو العرض الوحيد الذي يرحب به في ظل رفضه الانتقال للدوري التركي أو أحد الدوريات الخليجية ليصبح العرض الإيطالي هو العقبة الوحيدة حتي الأن أمام استمرار رمضان صبحي مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ويرغب رمضان صبحي في اللعب في أحد الدوريات الكبرى أو البقاء في الأهلي، ويُعول مسئولو الأهلى على باقى مستحقات النادى لدى ستوك سيتى الإنجليزى فى صفقة بيع رمضان صبحي، لتمويل الصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتلبية احتياجات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

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وقامت إدارة الأهلى ببيع رمضان صبحى الى ستوك سيتى فى صيف عام 2016 وتحديداً فى شهر يوليو، ورفض النادى الإنجليزى إرسال القيمة المتبقية من مستحقات الأهلى بناءً على حكم قضائى وصل إليه صادر لصالح إحدى الشركات، ونجحت إدارة الأهلى الحالية فى الحصول على حكم ببطلان الغرامة فى مايو 2018 وما ترتب عليه من آثار، إلا أن الشركة التى كانت تدير قناة الأهلى لم ترتض بالحكم وقامت بالطعن على حكم البطلان بموجب الطعن سالف الذكر، لكن الطعن قوبل بالرفض لينتهى الأمر بعدم تغريم الأهلى ليسدل الستار على الأزمة تماما.

ويتبقى للأهلى 2.5 مليون جنيه استرلينى (حوالى 45 مليون جنيه مصري) لدى نادى ستوك سيتى الإنجليزى من إجمالى قيمة صفقة التى بلغت قيمتها الإجمالية خمسة ملايين جنيه استرلينى آنذاك، وهو المبلغ الذى يسعين الإدارة كثيراً فى ملف الصفقات الصيفية، ويرغب الأهلى فى تدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين على الأقل لتلبية احتياجات رينيه فايلر فى مراكز المساك والظهير الأيمن والجناح المهاجم، فى الوقت الذى تجد إدارة الأهلى أزمة فى السيولة المادية فى الوقت الحالى بسبب تداعيات فيروس كورونا والذى أثر بالسلب على اقتصاديات جميع الأندية فى العالم وليس فى مصر فقط.