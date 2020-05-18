شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف عن قضية القرن: التسعة بطولات أكبر من السبعة والزمالك نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة عبد اللطيف، نجم نادى الزمالك الأسبق ، أن فريق الزمالك الأحق بلقب نادى القرن لفوزه الأكبر بالبطولات والأرقام .

وأضاف نجم نادى الزمالك الأسبق في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوى مع الاعلامى طارق يحي على قناة الزمالك اللى اعرفه أن التسعة بطولات أكبر من السبعة والزمالك أحق بنادى القرن ، مضيفا الزمالك خد تسع بطولات والاهلى 7 فقط والزمالك احق بنادى القرن.

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ووجه حمادة عبد اللطيف الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على فتح ملف قضية القرن / وتوجه للمحكمة الدولية لإعادة حق الزمالك .

واستكمل الحاوى قائلا قناة الزمالك وجهة مشرفة وكبيرة جدا وقادةر على إعادة حق الزمالك والزملكاوية في كل وقت ومكان.