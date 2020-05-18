شكرا لقرائتكم بدر حامد: الزمالك اتظلم في نادى القرن ومش من حق الأهلي يزعل لما ندور على حقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بدر حامد , نجم الزمالك الأسبق , ورئيس قطاع الناشئين بأهلى طرابلس الليبي، أن الزمالك تعرض للظلم في قضية نادى القرن وحقنا اتسرق وحق الاجيال كلها اتسرق

وقال بدر حامد في تصريحات لبرنامج زملكاوى ، مع الاعلامى طارق يحي ، على قناة الزمالك ، مش من حق الأهلي ولا حد يزعل لما ندور على حقنا

وواصل نجم الزمالك الأسبق: قائلا فيفا هيجيب حقنا في نادى القرن والاطفال الصغار بيحبوا الزمالك بضمير

ووجه بدر حامد نجم الزمالك الأسبق الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وكل المصريين على عودته بالسلامة من ليبيا

Advertisements

وقال حامد ، رفضت عرض النادى الأهلي عندما كنت لاعبا في الناشئين بالبقاء دون تقييد في القائمة .

وواصل نجم الزمالك الأسبق قائلا ان حمادة إمام سبب لعبي في الزمالك بناء على رغبة المدرب الانجليزي مايكل ايفرت وقابلت محمد حسن حلمى حينها ، مضيفا مايكل ايفرت طلب ضمى للزمالك ولعبت مع 6 أجيال من الزمالك وبدأت في الفريق الأول مباشرة

واستكمل بدر حامد، نجم الزمالك الأسبق ، ورئيس قطاع الناشئين بأهلى طرابلس الليبي، أن نادى الزمالك انضحك عليه كثيرا في قضية نادى القرن، قائلا: "انضحك علينا واتلعب علينا لعبة كبيرة اوى" مضيفا أن سعر حمادة عبد اللطيف النهاردة لو بيلعب 100 مليون في السنة لانه لاعب ممتاز وليس لها مثيل .ومفيش زيه النهاردة.

وواصل بدر حامد عاينت كثيرا فى رحلة العودة من ليبيا حيث قضيت 3 أيام في رحلة العودة مضيفا أن اللاعب الليبي مستواه مرتفع جدا والدوري الليبي ضعيف.