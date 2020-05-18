شكرا لقرائتكم بدر حامد: انضحك علينا في نادى القرن وسعر حمادة عبد اللطيف النهاردة 100 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد بدر حامد، نجم الزمالك الأسبق ، ورئيس قطاع الناشئين بأهلى طرابلس الليبي، أن نادى الزمالك انضحك عليه كثيرا في قضية نادى القرن، قائلا: "انضحك علينا واتلعب علينا لعبة كبيرة اوى" .
وأضاف بدر حامد في تصريحات لبرنامج زملكاوى ، مع الاعلامى طارق يحي ، على قناة الزمالك ، سعر حمادة عبد اللطيف النهاردة لو بيلعب 100 مليون في السنة لانه لاعب ممتاز وليس لها مثيل .ومفيش زيه النهاردة.
وواصل بدر حامد عاينت كثيرا فى رحلة العودة من ليبيا حيث قضيت 3 أيام في رحلة العودة مضيفا أن اللاعب الليبي مستواه مرتفع جدا والدوري الليبي ضعيف.
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