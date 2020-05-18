شكرا لقرائتكم رابح ماجر: الجزائر استفادت من خروج مصر من أفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رابح ماجر أسطورة الجزائر، أن المنتخب الجزائرى استفاد كثيرا من خروج منتخب مصر من بطولة أفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر.

وقال رابح ماجر في مداخلة بالفيديو مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "كنت من الناس اللى رشحت منتخب مصر للفوز ببطولة أفريقيا 2019، ولكن تفاجئنا بمستوى مصر في أول مبارياته في أفريقيا والذى تسبب في خروجه أمام جنوب أفريقيا".

وأوضح رابح ماجر: أن منتخب الجزائر حصل على دعم كبير من المصريين عقب خروج مصر من البطولة واستحق التتويج بها لأنه كان الأفضل بجانب الأجواء والملاعب التي ساعدت الجزائريين على تقديم أفضل مستوياتهم.

وعن دورى أبطال أفريقيا، قال أسطورة الجزائر، "صعب التكهن ببطل دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك والرجاء والوداد، ولكن المهم هو أن بطل هذه البطولة هو نادى عربى سواء مصري أو مغربى".

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وعن أرقامه كلاعب، قال رابح ماجر: والله العظيم أنا محظوظ كلاعب وكنت موفقا مع كل الأندية التي لعبت لها، وكان من المفترض الانتقال إلى باريس سان جيرمان عقب مونديال 86 ولكن الصفقة لم تتم".

وأوضح أسطورة الجزائر، أن الإصابة حرمتنى من أن أكون أول لاعب عربى وأفريقى يلعب بالدورى الإيطالى عبر إنتر ميلان، بعد التواصل لاتفاق مع فالنسيا".

وأكد رابح ماجر، أن مباراة نيجيريا والجزائر التي سجلت فيها هدف التأهل لكأس العالم من أهم المباريات في مسيرتى الكروية، وهناك أكثر من هدف لى كان له تأثير في تغيير التاريخ منها هدفه في كأس العالم للأندية مع بورتو ضد فريقي أوروجويانى في الوقت الإضافى.

وعن المقارنة بين صلاح ومحرز، قال رابح ماجر: إن المقارنة بين محمد صلاح ورياض محرز أمر طبيعى لأنهما الأفضل في أفريقيا بجانب أوباميانج ومانى، مؤكدا أن محمد صلاح لاعب كبير ومتميز ويلعب في فريق كبير ويجب أن يبحث عن الاستقرار، وأتمنى بقاءه في ليفربول والدورى الإنجليزى".