شكرا لقرائتكم محمد فوزي: قرارت مهمة لمجلس الوزراء لعودة النشاط تدريجياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل مع اللجنة الأولمبية من أجل دراسة الأوضاع حول عودة النشاط الرياضي.

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وأضاف فوزي في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس الوزراء يسعى جاهداً لعودة النشاط الرياضي تدريجيا خلال الفترة القادمة بوصع خطة معينة واجراءات احترازيه لعودة الحياة الرياضية .

وتابع أن وزير الشباب والرياضة عقد جلسة مع دكتورة هالة زايد لبحث الاجراءات المطلوبة لعودة النشاط وفق ظروف المعطيات المطلوبة.