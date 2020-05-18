شكرا لقرائتكم محمد فوزي: قرارت مهمة لمجلس الوزراء لعودة النشاط تدريجياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل مع اللجنة الأولمبية من أجل دراسة الأوضاع حول عودة النشاط الرياضي.
وأضاف فوزي في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس الوزراء يسعى جاهداً لعودة النشاط الرياضي تدريجيا خلال الفترة القادمة بوصع خطة معينة واجراءات احترازيه لعودة الحياة الرياضية .
وتابع أن وزير الشباب والرياضة عقد جلسة مع دكتورة هالة زايد لبحث الاجراءات المطلوبة لعودة النشاط وفق ظروف المعطيات المطلوبة.
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