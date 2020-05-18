شكرا لقرائتكم رابح ماجر: أتمنى بقاء محمد صلاح في ليفربول ومقارنته بمحرز طبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح رابح ماجر أسطورة الجزائر، الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بالبقاء في الدورى الإنجليزى رفقة الريدز.

وقال رابح ماجر في مداخلة بالفيديو مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: والله العظيم أنا محظوظ كلاعب وكنت موفقا مع كل الأندية التي لعبت لها، وكان من المفترض الانتقال إلى باريس سان جيرمان عقب مونديال 86 ولكن الصفقة لم تتم".

وأوضح أسطورة الجزائر، أن الإصابة حرمتنى من أن أكون أول لاعب عربى وأفريقى يلعب بالدورى الإيطالى عبر إنتر ميلان، بعد التواصل لاتفاق مع فالنسيا".

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وأكد رابح ماجر، أن مباراة نيجيريا والجزائر التي سجلت فيها هدف التأهل لكأس العالم من أهم المباريات في مسيرتى الكروية، وهناك أكثر من هدف لى كان له تأثير في تغيير التاريخ منها هدفه في كأس العالم للأندية مع بورتو ضد فريقي أوروجويانى في الوقت الإضافى.

وعن المقارنة بين صلاح ومحرز، قال رابح ماجر: إن المقارنة بين محمد صلاح ورياض محرز أمر طبيعى لأنهما الأفضل في أفريقيا بجانب أوباميانج ومانى، مؤكدا أن محمد صلاح لاعب كبير ومتميز ويلعب في فريق كبير ويجب أن يبحث عن الاستقرار، وأتمنى بقاءه في ليفربول والدورى الإنجليزى".