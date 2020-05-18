شكرا لقرائتكم جمال حمزة: تراجع مستوى الزمالك سبب ابتعادى عن المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال حمزة مهاجم الزمالك الأسبق عن أسباب ابتعاده عن المنتخب الوطنى في الفترة من 2005 حتى 2010.

أكد جمال حمزة، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1" أنه لم يحصل على فرصته مع المنتخب الوطني منذ 2006 حتى 2010.

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وقال جمال حمزة،"تراجع مستوى نادي الزمالك في الفترة من 2005 حتى 2010، كان سبب عدم انضمامي للمنتخب"، مضيفا :"احد اسباب ايضا عدم انضمامي للمنتخب، كان هناك قوام أساسي في تلك الفترة، فلو كنت في قمة مستواي الفني، كان من الصعب انضمامي".

واضاف:"حسن شحاتة، المدير الفني الاسبق للمنتخب، كان لديه حق في استبعادي لصعوبة مشاركتي بشكل اساسي"، مضيفا:"لو كنت انضميت للمنتخب، ولم اشارك كنت سأفعل مشكلة".