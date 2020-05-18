شكرا لقرائتكم بدر حامد: مايكل إيفرت طلب ضمى للزمالك وحمادة إمام أحضرني ولعبت مع 6 أجيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه بدر حامد نجم الزمالك الأسبق الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وكل المصريين على عودته بالسلامة من ليبيا.

وقال بدر حامد في تصريحات لبرنامج زملكاوى ، مع الإعلامى طارق يحيى ، على قناة الزمالك ، رفضت عرض النادى الأهلي عندما كنت لاعبا في الناشئين بالبقاء دون تقييد في القائمة .

وواصل نجم الزمالك الأسبق قائلا: إن حمادة إمام سبب لعبي في الزمالك بناء على رغبة المدرب الإنجليزي مايكل ايفرت وقابلت محمد حسن حلمى حينها ، مضيفا مايكل ايفرت طلب ضمى للزمالك ولعبت مع 6 أجيال من الزمالك وبدأت في الفريق الأول مباشرة.

وكشف نجم الزمالك الأسبق ورئيس قطاع الناشئين بأهلى طرابلس الليبى تفاصيل عودته لمصر بعد حصار دام شهرين فى ليبيا ، قائلا : "عشت شهرين فى ليبيا تحت حصار جائحة كورونا بعد قرار تعليق رحلات الطيران فى مختلف دول العالم كنت أعيش فى الفندق بمفردى انزل فقط لتناول الإفطار والسحور وقررت العودة لمصر براً وساعدنى رئيس أهلى طرابلس الذى أحضر لى سائق شاطر ظل معى حتى مرسى مطروح".