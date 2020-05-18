شكرا لقرائتكم يوفنتوس يقدم لاعبين ومبلغاً مالياً من أجل سيميدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم لاتفاق مع فريق برشلونة الإسباني على إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، تتمثل بالتنازل عن لاعبين بالإضافة إلى مبلغ مالي، مقابل الحصول على خدمات البرتغالي نيلسون سيميدو.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية على موقعها الإلكتروني يوم الأحد أن يوفنتوس توصل "لاتفاق مبدئي" على دفع 25 مليون يورو لبرشلونة بالإضافة للاعبيه ميراليم بيانيتش وماتيا دي شيليو للفريق الكتالوني، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو.

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وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن تلك الصفقة الاستثنائية ترجع إلى "التقييم المرتفع" الذي قدمه برشلونة لسيميدو، والبالغ 50 مليون يورو، وأوضحت أن سيميدو ويوفنتوس على بعد ساعات من الاتفاق على شروط سيميدو ، فيما تعهد بيانيتش ودي شيليو بالانضمام لبرشلونة بالفعل.

ومن المرجح أن يستثمر برشلونة مبلغ 25 مليون يورو سيحصل عليها في تلك الصفقة من أجل ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي الذي يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع ناديه بقيمة 111 مليون يورو، حيث يعتبر هو صاحب الصفقة الأهم التي يسعى برشلونة لإبرامها هذا الصيف.

يذكر أن سيميدو انضم لبرشلونة عام 2017، قادما من بنفيكا البرتغالي، إذ شارك في 100 مباراة مع الفريق وتوج معه بلقب الدوري الإسباني مرتين