بطولة ألمانيا: دعوات للتشدد في تطبيق البروتوكول الصحي بعد مخالفات

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برلين: دعا سياسي ألماني الأحد الى التشدد في تطبيق البروتوكول الصحي المرافق لعودة مباريات دوري كرة القدم، بعد رصد مخالفات على هامش لقاءات السبت، شملت العناق والتقبيل احتفالا بالأهداف.

وأصبحت البوندسليغا السبت أول بطولة كرة قدم أوروبية كبرى تعاود نشاطها بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد. وستقام المباريات من دون جمهور وترافقها اجراءات صحية صارمة للوقاية من أي تفشٍ محتمل لـ"كوفيد-19".

وخلال المباريات الست من المرحلة السادسة والعشرين التي أقيمت السبت، تم احترام القيود الصحية بشكل عام، لكن سجلت أيضا بعض المخالفات.

وقال وزير الدولة لمقاطعة بافاريا ماركوس سويدر لقناة "سبورت 1" الأحد، إن "كرة القدم أمام مهمة هائلة لتكون نموذجا يحتذى به، لذا علينا احترام التعليمات والانتباه".

ووضعت رابطة الدوري بروتوكولا صحيا من 50 صفحة يشمل مختلف مناحي التدريب والمباريات وتصرف أفراد الفرق خارج حدود الملعب. ومن أبرز التوصيات فيه، احترام التباعد الاجتماعي خلال الاحتفال بالأهداف، ومنع المصافحة باليد بين اللاعبين.

وعلى رغم التزام معظم اللاعبين بهذه الأمور السبت، رصدت مخالفات لها.

فخلال احتفال لاعبي هرتا برلين بهدف في مرمى مضيفهم هوفنهايم (3-صفر)، طبع البلجيكي ديدريك بويوتا قبلة على خد زميله الصربي ماركو غرويتش.

كما تعانق عدد من لاعبي بوروسيا مونشنغلادباخ بعد تسجيل هدف في مرمى مضيفهم اينتراخت فرانكفورت (3-1).

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وعلّق سويدر بالقول "لم أحبذ ذلك (...) على اللاعبين احترام القواعد".

لكن مدرب هرتا برلين برونو لاباديا دافع عن لاعبيه بالقول "لقد خضعنا للفحوص (لكشف +كوفيد-19+) مرات عدة الى درجة يمكننا السماح بذلك".

وسبق لنادي العاصمة ان عاقب لاعبه العاجي سالومون كالو بعد تداول شريط مصوّر يظهر قيامه بمصافحة زملائه على هامش حصة تدريبية.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أكدت لدى إعلانها منح الضوء الأخضر لعودة مباريات البوندسليغا، ضرورة احترام المعايير الصارمة التي أعدتها رابطة الدوري، وان السماح باستئناف المنافسات لم يكن ليتم لولا وضع إجراءات من هذا النوع.

وفي إشارة الى عزمها على تطبيق هذه الاجراءات بحذافيرها، منعت رابطة الدوري مدربَين من التواجد مع فريقيهما في نهاية هذا الأسبوع، بسبب مخالفتهما للقواعد.

فقد استبعد السويسري أورس فيشر عن استضافة فريقه أونيون برلين لبايرن ميونيخ حامل اللقب في وقت لاحق الأحد بسبب تركه مقر إقامة فريقه للتواجد مع عائلته بعد وفاة والد زوجته، وغاب مدرب أوغسبورغ هايكو هيرليخ عن استضافة فولفسبورغ السبت (1-2) بعدما ذهابه الى متجر للتبضع.

وكانت الرابطة قد ألزمت الفرق بجميع أفرادها، بتمضية الأيام التي تسبق عودة المنافسات، في معسكر مغلق وعدم مخالطة أي كان من خارج صفوفها.