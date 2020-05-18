بدر حامد: "الزمالك اتضحك عليه فى موضوع نادى القرن"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بدر حامد، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض تعرض لمؤامرة فى ملف نادي القرن العشرين في أفريقيا، قائلاً: "النادي اتضحك عليه في موضوع نادي القرن.. واتلعبت عيلنا لعبة كبيرة أوي.. واترسمت صح"، موضحًا أن المسئولية الكاملة يتحملها مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي تساهل وقتما لم يتم اعلان النادي بطلاً للقرن الماضي في أفريقيا، وأضاف حامد فى تصريحاته عبر قناة الزمالك، أن مجلس الإدارة الحالى يسعى جاهدًا لاستعادة لقب القرن عن طريق تقديم شكوى جديدة لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" والمحكمة الرياضية من أجل فتح تحقيق فى الأمر.

الزمالك يطالب بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى 2001، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد اللقب.

مرتضى منصور منح رباعى لجنة الزمالك شهراً لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة.

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كما وضع مسئولو الزمالك إمكانية الاستعانة بمحامٍ أجنبى يمتلك خبرات لتحريك تلك القضية بصورة عاجلة بعد جمع كل الملفات الخاصة بها فى المدة التى حددها منصور لرباعى اللجنة التى تم تشكيلها فى اجتماع مجلس الإدارة، والتى تم اعتمادها بشكل رسمى من المجلس بحضور كافة أعضائه باستثناء الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة التى تغيبت عن الاجتماع، وأبدت موافقتها هاتفياً بكافة القرارات التى اتخذها المجلس فى اجتماعه الذى عقد مساء الأربعاء الماضى.