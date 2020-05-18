شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 17/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 17/5/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك للتصدي لفيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19) ، وذلك بديوان عام وزارة الصحة، في إطار التعاون ودعم جهود الدولة والقطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا، جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، وأعضاء اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سلطان، إستشاري جراحة العظام والاصابات. استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك للتصدي لفيروس كورونا حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، علي إجراء اتصال هاتفي بأسرة الراحل اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر للاطمئنان عليه رئيس اللجنة المؤقتة للطائرة : مستعدون لعودة النشاط فى أى وقت أكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة على إستعداد الاتحاد لعودة النشاط فى أى وقت تحدده الدولة Advertisements تواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع مسئولو النادي خلال الساعات الماضية من أجل إستكشاف الرؤية بشأن مصير تدريبات الفريق ومدى إمكانية عودة الدوري المُجمد حالياً جراء "جائحة" كورونا أكد وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك أكثر من سيناريو مقترح حول مصير بطولة الدورى الممتاز، ومنها استئناف الدورى. حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة باهر المحمدى لـ الإسماعيلى: لم أوقع للأهلى.. وسأرحل نهاية الموسم كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى، كابتن النادى الإسماعيلى، أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه عن طريق بعض الوسطاء أنه لم يوقع للأهلى مثلما تردد.

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