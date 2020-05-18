7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 17/5/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى، كابتن النادى الإسماعيلى، أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه عن طريق بعض الوسطاء أنه لم يوقع للأهلى مثلما تردد، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يسعى لإقحام نفسه فى دوامة التوقيع لناديين، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد مع قلعة الدراويش. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "باهر لم يوقع للأهلى وأبلغ إدارة ناديه بذلك، وأبلغهم أيضاَ بتمسكه بالرحيل نهاية الموسم للاحتراف الخارجى، مثلما وعده رئيس النادى فى وقت سابق، وهو الحلم الذى لن يتنازل عنه مجدداً". استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك للتصدي لفيروس كورونا تواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع مسئولو النادي خلال الساعات الماضية من أجل إستكشاف الرؤية بشأن مصير تدريبات الفريق ومدى إمكانية عودة الدوري المُجمد حالياً جراء "جائحة" كورونا Advertisements أكد وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك أكثر من سيناريو مقترح حول مصير بطولة الدورى الممتاز، ومنها استئناف الدورى. حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

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