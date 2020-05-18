شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن Vs مصطفى محمد.. ماذا قدم ثنائى الأهلى والزمالك هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح وجود مهاجم مميز بين الأندية المصرية، عُملة نادرة فى الفترة الأخيرة، فى ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين الأجانب فى مراكز الهجوم خاصة فى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، ليصبح الثنائى مروان محسن، مهاجم القلعة الحمراء، ومصطفى محمد، مهاجم قلعة ميت عقبة، أبرز المهاجمين فى الفترة الأخيرة، وأمل المنتخب الوطنى فى لقيادة خط هجومه فى البطولات المختلفة، ويستعرض ”الخليج 365” فى الفيديوجراف التالى كل ما قدمه مروان محسن مع الأهلى ومصطفى محمد مع الزمالك فى الموسم الحالى، وذلك قبل تعليق النشاط الكروى فى مصر، المستمر حتى نهاية شهر مايو الجارى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا..

- كل ما قدمه مروان محسن مع الأهلى

- 17 مباراة شارك فيها مروان محسن مع الأهلى هذا الموسم.

- 10 مباريات هى رصيد مروان محسن مع الأهلى فى مشواره بالدورى و6 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

- 4 أهداف سجلهم مروان محسن مع الأهلى، من بينهم 3 أهداف فى الدورى وهدفًا فى دورى أبطال إفريقيا.

- 2 هدفين قام مروان محسن بصناعتهم مع الأهلى فى الدورى.

- 4 مباريات شارك فيهم مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الإفريقية 2019.

- 35 مباراة هى إجمالى مشاركاته مع منتخب مصر.

- 7 أهداف أحرزهم مروان محسن مع المنتخب فى مسيرته وصنع هدفًا.

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- كل ما قدمه مصطفى محمد مع الزمالك

- 26 مباراة شارك فيها مصطفى محمد مع الزمالك هذا الموسم.

- 13 مباراة هى رصيد مصطفى محمد مع الزمالك فى مشواره بالدورى و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر الإفريقى ومثلها فى السوبر المصرى.

- 11 هدفًا أحرزهم مصطفى محمد مع الزمالك، من بينهم 6 أهداف فى دورى أبطال إفريقيا و5 أهداف فى الدورى.

- 3 أهداف صنعهم مصطفى محمد مع الزمالك.

- 5 مباريات شارك فيهم مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما عام 2019.

- 4 أهداف أحرزهم مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبى فى البطولة الإفريقية.

- 12 مباراة هى إجمالى مشاركات مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبى أحرز خلالهم 6 أهداف.

- 2 مباراتين شارك فيهم مصطفى محمد مع المنتخب الوطنى الأول.