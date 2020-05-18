شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يفاوض حارس مرمى حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات جادة مع أحمد السعدنى حارس مرمى حرس الحدود من اجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى حالة إنهاء أزمة القيد الموقعة على النادى من قبل الإتحاد الدولى على خلفية ازمة لاعب الفريق الإيفوارى الشيخ موكورو مع نادى هلال الأبيض السودانى ، حيث يرغب مسئولو المصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى فى تدعيم مركز حراسة المرمى نظرا لعدم تواجد سوى احمد مسعود بالاضافة للثنائى احمد عبدالفتاح ومحمد شحاته .

من ناحية أخرى أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أن ناديه تقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية، وقام برفع دعوى في القضاء الإداري رداً على شكوى حسام حسن المدير الفني السابق للفريق لاتحاد الكرة، والتي طالب فيها بالحصول على راتب شهر بعد رحيله عن النادي البورسعيدي، وقال محمد الخولي في تصريحات لليوم السابع :" شكوانا ضد حسام حسن جاءت للرد على قرار اتحاد الكرة بتغريم المصري مليون جنيه وهي قيمة مرتب شهر لجهاز حسام حسن"، كاشفاً أن حسام حسن وجهازه حصلوا على مقدم تعاقد قبل انطلاق الموسم الثاني قيمته 2 ونصف مليون دولار في الوقت الذي رحلوا بعد شهر واحد من تفعيل العقد الجديد.

وأبدى الخولي احترام إدارة المصري البورسعيد لحسام حسن وجهازه المعاون مؤكداً أن الإقدام على هذه الخطوة جاء لحفظ حقوق النادي بعد تقدم حسام حسن بشكوى ضد