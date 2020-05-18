شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 17/ 5/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 17/ 5/ 2020 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها رفض الإدارة دخول لاعبى الفريق الأساسيين فى أية صفقات تبادلية فى الانتقالات المقبلة بعد عروض الوسطاء خلال الفترة الماضية حول وجود رغبة من بعض أندية الدورى فى الحصول على بعض اللاعبين من قوام الزمالك مثل مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق فى صفقة تبادلية وهو ما ترفضه إدارة الكرة بالزمالك، حيث يعد مصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض، رغم عدم مشاركته بصفة منتظمة قبل التوقف الحالى من القوام الأساسى للفريق حيث كان من المقرر، أن يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسى من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، إلا أن توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، حيث لم يشارك اللاعب هذا الموسم سوى فى 12 مباراة بواقع 248 دقيقة، مع الأبيض.

الزمالك يحدد 3 شروط لرحيل أى لاعب فى الموسم المقبل

حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يأتى على رأسها موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مع توفير بديل مناسبًا للاعب المقرر موافقة على رحيله أما بالنسبة للشروط المالية فستقوم إدارة الكرة بالنادى بإجراء حساب مالى لما تحملته خزينة النادى فى استقدام اللاعب قبل الموافقة على رحيله وتحديد هامش ربح للأبيض يفوق تلك القيمة المالية وبذلك تحدد القيمة التسويقية التى يجب تحقيقها للموافقة على رحيله، وتأتى تلك الاشتراطات من جانب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء للحفاظ على حقوق النادى فى مختلف اللاعبين لوضع تلك الاشتراطات أمامهم قبل استقدام أى لاعب لعرض لتسويقه خلال الفترة المقبلة، لذا قامت إدارة الكرة بالنادى الأبيض بوضع هذه الاشتراطات أمام أى لاعب قبل بداية الميركاتو الصيفى المُقبل.

كشفت تقارير تونسية عن أن نادى الزمالك وضع 3 شروط للسماح برحيل فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بداية من الموسم الجديد بعد تلقيه العديد من العروض المغرية على مدار الفترة الماضية. وكان نادى الزمالك قد تعاقد مع فرجانى ساسي قبل موسمين قادما من صفوف النصر السعودي ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق.

وقالت صحيفة "تونس الرقمية" إن الشروط التى حددتها إدارة نادى الزمالك للموافقة على رحيل التونسى فرجانى ساسى على رأسها موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى ظل اعتماده على اللاعب التونسى نظرا لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية عالية، ساهمت فى إحداث فارق كبير للزمالك خلال الفترة الماضية. Advertisements جروس: واجهت أشياء لاتصدق قبل التتويج بالكونفدرالية مع الزمالك

تحدث السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، بعد أيام قليلة من إعلانه اعتزال مهنة التدريب، بعد 32 عاما، قضاها على مقاعد البدلاء، لتدريب العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها توتنهام الإنجليزي وهامبورج الألمانى، بخلاف تجربته مع الفارس الأبيض، وفريق أهلى جدة السعودى الذى تولى تدريبه فى 3 مناسبات.

يبدو أن نادى الزمالك دائم الإخلاص و الوفاء لمحبيه و مشجعيه الأوفياء ورد جميل حب النادى لعاشقيه المنتمين إلى تشجيع القلعة البيضاء على مر السنين بمنحهم عضويات شرفية للنادى مدى الحياة و كان أخرها لطبيب الغلابة محمد مشالى تقديرًا للمجهودات التى يبذلها فى خدمة الشعب المصرى فى مجال عمله، إلى جانب اعتزازه بانتمائه للقلعة البيضاء، حيث يرصد الخليج 365 أبرز من حصلوا على العضوية الشرفية للنادى الأبيض فى التقرير التالى :

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