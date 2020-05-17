انت الان تتابع لاكازيت يواجه عقوبة من أرسنال لاستنشاقه "غاز الضحك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفرنسي الكسندر لاكازيت خلال مباراة فريقه ارسنال الانكليزي امام اولمبياكوس اليوناني في الدوري الاوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" في 20 فبراير 2020

أعلن نادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم أنه يأخذ "على محمل الجد" التقارير التي تحدثت عن استنشاق مهاجمه الفرنسي الكسندر لاكازيت غاز أوكسيد النيتروجين المعروف بغاز الضحك، وأنها "مسألة خاصة ستعالج داخليا".

وأشارت صحيفة "دايلي ستار" إلى أن لاكازيت ظهر في صور والبالون في فمه وأرسل فيديو الى أحد أصدقائه قائلا إنه كان "في المنزل،أسترخي وأستنشق البالونات".

وسبق أن تلقى الدولي الفرنسي إنذارا من النادي اللندني عام 2018 عندما تسرب فيديو له برفقة زملائه الألماني مسعود أوزيل ومواطنه ماتيو غندوزي والغابوني بيار ايميريك اوبامياتغ وهم يتنشقون الغاز المعروف أنه يغيّر صوت الانسان لثوان معدودة، في ملهى ليلي.

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وقال متحدث باسم "المدفعجية" إنها "مسألة خاصة نأخذها على محمل الجد. سنتعامل معها داخليا".

وهي المرة الثانية التي يخرق فيها لاكازيت القوانين الصارمة للعزل التام في الآونة الأخيرة، بعد أن أنذر الشهر الفائت من خلال عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي حيث شوهد واقفا على مسافة قريبة من شخص كان يقوم بتنظيف سيارته.