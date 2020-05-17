شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة قبل استئناف الدورى الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «آس» الإسبانية توصل الاتحاد الإسبانى لكرة القدم ورابطة الليجا إلى اتفاق بخصوص استئناف مباريات الدورى الإسبانى خلال شهر يونيو المقبل بعد توقف دام أكثر من شهرين إثر تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق ينص على عودة مسابقة الليجا فى يونيو، ووجود 72 ساعة راحة لكل فريق بين مباراة وأخرى، فضلاً عن أن المباريات سوف تبدأ بين الساعة الثامنة حتى الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة وإسبانيا.

وكانت رابطة الليجا أعلنت السماح للأندية البدء بالتدريبات الجماعية ابتداءً من اليوم، وبحد أقصى 10 لاعبين بكل مجموعة.

وأعلن نادى برشلونة استئناف التدريبات ابتداءً من اليوم، مع بداية المرحلة الثالثة، حيث سيعود لاعبو البارسا إلى التدريب فى مقر التدريبات «خوان جامبر» فى التاسعة والنصف صباحا.

وكانت أندية الدورى الإسبانى قد عادت مؤخرا لخوض التدريبات الفردية، بعد توقف حوالى شهرين، منذ منتصف شهر مارس الماضى.

وتنوى رابطة الليجا، استئناف الموسم الحالى من الدورى الإسبانى، خلال شهر يونيو المقبل، إذ حددت أحد أيام 12 أو 19 أو 26 من أجل عودة الليجا مرة أخرى.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.

وستكون الأندية فى دورى الدرجتين الأولى والثانية، بوسعها التدريب فى مجموعات صغيرة بدءا من اليوم بعد توقف لأكثر من شهرين.

وعاد اللاعبون فى الدرجة الأولى والثانية إلى ملاعب المران هذا الشهر ولأول مرة منذ توقف المسابقات الكروية فى إسبانيا فى وقت مبكر من مارس، بسبب الوباء، لكن اقتصر الأمر على تدريبات فردية.

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وسينتقل اللاعبون إلى مرحلة جديدة من التعامل مع الجائحة اليوم وسيتم السماح بالتدريبات الجماعية المعتادة فى وقت لاحق.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدورى الإسبانى قال منذ أيام إنه يأمل استئناف الموسم فى 12 يونيو، حيث لا يزال الوضع الصحى غير مستقر فى مدريد وبرشلونة ما يعنى عدم عودة برشلونة المتصدر وغريمه ريال مدريد أقرب منافسيه إلى المباريات إلا بعد تخفيف قيود كورونا.

يذكر أن الدورى الألمانى قد عاد مرة أخرى أمس الأول، ضمن إجراءات احترازية شديدة للغاية بعد التوقف خلال الفترة الماضية بسبب فيروس «كورونا».