شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف العالمية تطالب باستنساخ «الدورى الألمانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهتمت الصحف العالمية الرياضية بعودة الدورى الألمانى للحياة مرة أخرى السبت بعد توقف دام ما يقرب من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد الذى تسبب فى تعليق العديد من الدوريات الأوروبية. وأوضحت صحيفة «ديلى ميل»، البريطانية أبرز المشاهد التى جاءت فى لقاءات الدورى الألمانى الذى تنطلق أمس الأول، متحديا كورونا الذى أرعب جميع الدوريات الأوروبية الكبرى منها الدورى الإنجليزى والإسبانى والإيطالى والفرنسى.

وتناولت الصحف الإسبانية عودة الدورى الألمانى ما بين الوصف للكرة الجديدة والحسرة والندم على الكرة الحقيقة التى تمتع عشاقها، وعنونت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، تقريرها الذى نشر على موقعها الإلكترونى، بشأن لقاءات الدورى الإلمانى، «مباريات الصمت».

وقال التقرير الإسبانى إن جميع اللقاءات التى لعبت مساء السبت فى دورى البوندزليجا كانت قاسية جدا على عشاق كرة القدم.