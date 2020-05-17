شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يخرق الحجر الصحي بـ«الدراجة» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اخترق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر الأول، الحجر الصحي المفروض عليه داخل منزله من قبل ناديه الإنجليزي، وخرج لركوب الدراجة.
ونشر «صلاح» صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهو يقود دراجته الخاصة في أحد الشوارع الخالية من المارة.
وقام الفريق الإنجليزي بوضع جميع اللاعبين والطاقم الفني والطبي للفريق في حجر صحي داخل منازلهم، حيث يؤدون الحصص التدريبة بشكل فردي.
وينتظر عشاق الريدز عودة الدوري الإنجليزي من جديد بعد توقف بسبب انتشار فيروس «كورونا» خاصة وأن الفريق متصدر المسابقة بفارق كبير من النقاط.
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