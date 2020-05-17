شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحصل على تأكيدات بحل أزمة القيد.. و«كورونا» يؤجل القرار الرسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، على تأكيدات من نصر عزام المحامى الدولى، والذى يتولى قضية الدفاع عن النادى، ضد حكم المحكمة الرياضية، الذى صدر فى وقت سابق، بمنع الفريق البورسعيدى من إجراء أى تعاقدات خلال فترة القيد التى بدأت من الانتقالات الشتوية الماضية، على خلفية أزمة النادى مع الهلال الأبيض السودانى، بسبب تعاقد المصرى مع الإيفوارى شيخ كوكورو، وأكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الأزمة فى طريقها للحل ولكن ما يعطل صدور القرار بشكل رسمى هو عدم انتظام مسؤولى المحكمة الرياضية فى عقد الجلسات الخاصة بمثل هذا النوع من القضايا بسبب أزمة فيروس كورونا.

من جهة أخرى، رفض الجهاز الفنى، فكرة الاستغناء عن أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى حال عدم حل أزمة القيد التى يعانى منها الفريق، وذلك بعدما أبدى مسؤولو نادى الزمالك رغبتهم فى التعاقد مع لاعب وسط الفريق إيزى إيميكا، والذى مايزال يتبقى فى عقده موسمين بخلاف الموسم الحالى يأتى ذلك فى الوقت الذى فاتح فيه محمد الخولى، نائب رئيس النادى، لاعب وسط الفريق الليبى مفتاح طقطق لتمديد عقده مع المصرى بناء على تعليمات من طارق العشرى المدير الفنى، والمقرر أن ينتهى عقد اللاعب نهاية الموسم المقبل.