شكرا لقرائتكم عمرو الحلوانى يخوض مرانا بـ الجيمانزيوم للحفاظ على لياقته البدنية.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل عمرو الحلوانى، الظهير الأيسر لفريق حرس الحدود، أداء تدريباته البدنية، حيث حرص على خوض مرانا فى الجيمانزيوم الخاص فى منزله وذلك للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى خلال الفترة الجارية بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، لذا يحرص الحلوانى على أداء التدريبات التأهيلية، حيث ارتدى "ماسك" خلال تدريباته، للوقاية من فيروس كورونا، وشارك الحلوانى مع حرس الحدود فى 12 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز قبل توقفه، بمعدل 1024 دقيقة، أحرز خلالهم 4 أهداف، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجارى، قادما من إنبى.

ووضع عصام محمد، مدرب الاحمال لفريق حرس الحدود، برنامج تدريبى يومى لعمرو الحلوانى وباقى لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية لحين العودة إلى التدريبات الجماعية، وتأتى متابعة مدرب الاحمال للاعبين خلال الهاتف المحمول وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية لهم بالاتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة محمد حليم لحين العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات.

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فيما أجرى محمد حليم، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، اتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بيها خلال تواجدهم فى المنزل ضمن المتابعة التى يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب، قائلاً أنه يعمل على الحفاظ على اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية ولحين العودة الى التدريبات الجماعية و المباريات، مشيرًا إلى أنه يطمئن على البرنامج التدريبى الخاص للاعبين الذى وضعه مدرب الاحمال خلال فترة البقاء فى المنزل عن طريق" واتس أب" .

واحتل فريق حرس الحدود المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى، قبل توقفه، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 6 لقاءات، سجل خلالهم اللاعبين 14 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.