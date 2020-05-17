شكرا لقرائتكم المتحدث بإسم مجلس الوزراء: عودة دورى ألمانيا سيكون نبراسا لعودة النشاط الكروى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نادر سعد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء إن عودة الدورى الألماني سيكون نبراس لنا لعودة النشاط الكروى.

أضاف سعد في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى أحمد شوبير :" قد نعلن موعد نهائي لعودة الدورى منتصف يونيو في ظل إجراءات احترازية و نسعى للوصول لمرحلة تدريجية نحو عودة النشاط الرياضى كما حدث في الدورى الألماني".

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تابع :" وزير الرياضة متحمس جدا لعودة النشاط الرياضى وقدم رؤية جيدة لذلك و العودة المتوقعة للنشاط الرياضى تتضمن كل الألعاب وليس كرة القدم فقط".

واختتم:" ما حدث من مناقشات يبشر بعودة النشاط الرياضى قريبا و وزارة الصحة تتفهم رغبة وزارة الشباب والرياضة في عودة النشاط".