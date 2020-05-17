شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الأحد 17 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الأحد 17 / 5 / 2020 العديد من الاخبار الهامة جاءت على النحو التالى على رأسها تواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال الساعات الماضية مع إدارة النادى من أجل استكشاف الرؤية بشأن مصير تدريبات الفريق ومدى إمكانية عودة الدوري المُجمد حالياً جراء "جائحة" كورونا وحرص المدرب السويسري على الإستفسار من مسئولي الأهلي عن حقيقة الأنباء التى تناثرت على مدار الأيام الماضية بشأن إلغاء الدوري وهي الأنباء التى نفاها إتحاد الكرة ووزارة الرياضة وأكدت الجهتين أن مصير بطولة الدوري لم يُحسم بعد وأن هذا القرار سيكون قرار دولة في النهاية ، وهو ما نقله مسئولو الأهلي للمدرب السويسري الذي أعلن إنه يرغب في استئناف التدريبات بعدما شعر بالملل شأنه شأن الجميع في الوسط الرياضي بعدما تم تجميد النشاط منذ 70 يوماً تقريباً.

أبرزهم كهربا وعلى لطفي.. ماذا قدم أصحاب الدقائق المعدودة مع الأهلي؟

رغم سياسة التدوير التى حرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على اتباعها منذ تولى إدارة القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري، هناك مجموعة من اللاعبين لم يحصلوا على الفرصة الكاملة مثل غيرهم، وكان استبعاد بعضهم لأسباب فنية فيما جاء سبب عدم مشاركة البعض الآخر بسبب توقف النشاط الرياضى بسبب وباء كورونا المستجد الذى انتشر فى العديد من دول العالم وسبب حالة من الركود فى جميع الأنشطة، وكان أبرز هؤلاء اللاعبين على لطفى ومحمود وحيد، محمود عبد المنعم كهربا، أليو بادجى وأحمد الشيخ.

محمد شبانه في لايف ”الخليج 365”: سعد سمير مستمر مع الأهلي ورحيله للزمالك كلام وكلاء

أكد الناقد الرياضى محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن سعد سمير مستمر مع النادي الأهلي ولكن بعقد جديد سيتم تفعيله و إرساله إلى اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة لحفظ حقه في اللاعب بعد رفع أسمه للإصابة بوتر أكيلس وتم قيد محمود كهربا بدلاً منه في القائمة ، ولكن الأهلي " مش قلقان " نهائيا من أزمة سعد سمير لأن اللاعب يفضل البقاء في الأهلي وعدم الرحيل كما يتردد.

محمد شبانه في لايف ”الخليج 365” يكشف عن حقائق جديدة في أحقية الأهلي بلقب القرن

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كشف الإعلامى محمد شبأنه فى " لايف الخليج 365" أن النادى الأهلى هو الأحق بلقب نادى القرن على حساب نادى الزمالك ، بالأرقام والبطولات حيث أكد ان الاتحاد الأفريقى عندما وضع اللائحة الخاصة ببطل القرن كان عام 94 وكان موقف الأهلى وقتها أقوى بحصوله على 6 بطولات .

فايلر يبحث مع مسئولو الأهلي مصير الدوري وتدريبات الفريق

تواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال الساعات الماضية مع إدارة النادى من أجل استكشاف الرؤية بشأن مصير تدريبات الفريق ومدى إمكانية عودة الدوري المُجمد حالياً جراء "جائحة" كورونا وحرص المدرب السويسري على الإستفسار من مسئولي الأهلي عن حقيقة الأنباء التى تناثرت على مدار الأيام الماضية بشأن إلغاء الدوري وهي الأنباء التى نفاها إتحاد الكرة ووزارة الرياضة وأكدت الجهتين أن مصير بطولة الدوري لم يُحسم بعد وأن هذا القرار سيكون قرار دولة في النهاية ، وهو ما نقله مسئولو الأهلي للمدرب السويسري الذي أعلن إنه يرغب في استئناف التدريبات بعدما شعر بالملل شأنه شأن الجميع في الوسط الرياضي بعدما تم تجميد النشاط منذ 70 يوماً تقريباً.

"الكوبرى" شعار باهر المحمدى للرحيل عن الإسماعيلى بسبب نجم الأهلى

يؤمن باهر المحمدى، كابتن النادى الإسماعيلى، أن نجاح صفقة انتقاله للأهلى لن يتم هذا الموسم، ولن يكون بطريقة مباشرة مثلما وافق الدراويش على انتقال زميله محمود متولى للقلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقال مصدر مقرب من باهر المحمدى لـ"الخليج 365"، فى تصريحات خاصة، "باهر المحمدى أصبح على قناعة تامة بصعوبة انتقاله للأهلى مباشرة من الإسماعيلى، مثلما حدث مع محمود متولى، بسبب حالة الغضب الجماهيرى التى تسود الشارع الإسماعيلى بعد كل صفقة تتم للقلعة الحمراء من صفوف الدراويش بشكل مباشر".