شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على الحجز في أندية سيتي كلوب بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت سلسلة أندية سيتي كلوب المقرر إقامتها في 15 مدينة مصرية، إقبال كثيف على الاشتراك بمختلف الفروع وذلك بعد حوالي أسبوعين على انطلاق المشروع الذى تطلقه شركة "استادات القابضة" والتي أعلنت اطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق في مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام في جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري.

وقررت الشركة إطلاق المشروع على عدة مراحل، حيث تكون المرحلة الأولى بأسعار مخفضة ويمكن التقسيط من سنة إلى 5 سنوات حسب رغبة الأعضاء، وشهد فرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية اكتمال عضويات المرحلة الأولى بعد وصول عدد الاشتراكات إلى 1020 عملية حجز خلال الأسبوعين الماضيين وأعلنت الشركة غلق باب المرحلة الأولى في هذا الفرع.

وفي باقي الفروع، استمرت عملية الحجز بشكل مكثف، وتزامنا مع الإقبال الكبير، نشرت الشركة عبر حسابات سيتي كلوب على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تصميمات النادي التى جاءت على أحدث الطرز، بجانب مواعيد الافتتاح وستكون ضربة البداية بافتتاح 5 فروع دفعة واحدة في أكتوبر المقبل، على أن تتوالى عملية افتتاح باقي الفروع تباعا حتى الربع الأول من 2022.

كما أعلنت إدارة أندية city club عن عمل مركز الاتصالات الخاص باستقبال الراغبين فى الحصول على عضوية سلسلة الأندية لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع السبعة، ودون راحة، بسبب ضغط المكالمات الهائل للاستفسار والحجز فى الأندية الخمسة عشر.

وأعلنت إدارة أندية city club فى وقت سابق إتاحة الاتصالات للراغبين فى حجز العضوية على الرقم الموحد 15551والذى تلقى عشرات الآلاف من الاتصالات للحجز والاستعلام عن الأندية.

وجاء الإقبال الكبير على الاشتراكات بفروع CITY CLUB بالمرحلة الأولى نظرًا لأسعارها التنافسية خاصة وأنها ستقدم خدمات عالمية إلى أعضاءها وجاءت أسعار العضوية للأسرة كالأتى:

- السويس 42000 جنيه

- الزقازيق 62000 جنيه

- العاشر من رمضان 42000 جنيه

-كفر الشيخ 52000 جنيه

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- دمنهور 47000 جنيه

- طنطا 62000 جنيه

-بنها 32000 جنيه

-شبين الكوم 52000 جنيه

- دمياط 47000 جنيه

- العبور 42000 جنيه

- بنى سويف 42000 جنيه

- أسوان الجديدة 32000 جنيه

-المنيا 47000 جنيه

- سوهاج 42000 جنيه

-اسيوط 47000 جنيه