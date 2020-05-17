شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية يوم الأحد 17/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 17/5/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تأكيد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اجتماعاً مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، خلال الأيام المقبلة، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائى لبطولة الدورى من الاستئناف من عدمه، ودراسة أفضل الحلول للنشاط خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

اتحاد الكرة: اجتماع مع وزير الرياضة بعد العيد لتحديد موقف الدورى

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اجتماعاً مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، خلال الأيام المقبلة، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائى لبطولة الدورى.

كارتيرون يحسم القائمة النهائية للزمالك بعد المشاورات مع قطاع الكرة

يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، القائمة النهائية للمرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد التشاور مع إدارة الزمالك حول مختلف الأمور، حيث تلقى النادى عدد كبير من السير الذاتية لعدد من اللاعبين وتم عرضها على كارتيرون

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك للتصدي لفيروس كورونا حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، علي إجراء اتصال هاتفي بأسرة الراحل اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر للاطمئنان عليه رئيس اللجنة المؤقتة للطائرة : مستعدون لعودة النشاط فى أى وقت Advertisements أكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة على إستعداد الاتحاد لعودة النشاط فى أى وقت تحدده الدولة تواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع مسئولو النادي خلال الساعات الماضية من أجل إستكشاف الرؤية بشأن مصير تدريبات الفريق ومدى إمكانية عودة الدوري المُجمد حالياً جراء "جائحة" كورونا أكد وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك أكثر من سيناريو مقترح حول مصير بطولة الدورى الممتاز، ومنها استئناف الدورى. حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

باهر المحمدى لـ الإسماعيلى: لم أوقع للأهلى.. وسأرحل نهاية الموسم