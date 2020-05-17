شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم القائمة النهائية للزمالك بعد المشاورات مع قطاع الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، القائمة النهائية للمرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد التشاور مع إدارة الزمالك حول مختلف الأمور، حيث تلقى النادى عدد كبير من السير الذاتية لعدد من اللاعبين وتم عرضها على كارتيرون لحسمها فى التوقيت المناسب خلال الفترة القادمة، بعدما استقر مسئولو قلعة ميت عقبة على حسم ملف اللاعبين المعارين للأندية سواء بعودتهم أو تسويقهم فى الموسم المقبل، إلى بعد عيد الفطر المبارك، حيث ينتظر الزمالك صدور قرار رسمى بشان مصير الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد تعليق منافساته منذ منتصف مارس الماضى، فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، وهو ما يجعل إدارة النادى تحسم مصير المعارين بصفة نهائية عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

فيما تأكد عودة بعض اللاعبين المُعارين إلى الزمالك فى الموسم الجديد، مثل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق المعار إلى سموحة لذا سيتم حسم مصير باقى المعارين فى الفترة المقبلة، خاصة إن الفريق يمتلك قائمة من اللاعبين المميزين المعارين للأندية الأخرى الذى قد يلجأ النادى إلى عودة بعضهم أو إدخال بعض منهم فى صفقات تبادلية، مع الصفقات التى يرغب الأبيض فى ضمها بالميركاتو الصيفى المقبل.

ويمتلك الزمالك عدد كبير من اللاعبين المعارين، حيث يأتى فى مقدمتهم أحمد رفعت ورزاق سيسيه، المنضمان لنادى الاتحاد السكندرى، فيما يضم المقاولون العرب النيجيرى معروف يوسف، ويضم سموحة أحمد فتوح، كما يضم طلائع الجيش محمد أشرف روقة وأحمد كابوريا، بجانب المغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء المغربى، وكلهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لذا يسعى كارتيرون لحسم مصيرهم من أجل تقييمهم وتحديد موقوفهم من العودة لصفوف الفريق فى الموسم الجديد ن عدمه.

فيما يعكف الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال الوقت الحالى حول حسم ملف المعارين بالقلعة البيضاء للأندية الأخرى، حيث سيلجأ المدرب الفرنسى إلى شركة التحليل الروسية المتعاقد معها نادى الزمالك للحصول من خلال تقاريرها بمدى أهمية عودة بعض المعارين إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد من عدمه.