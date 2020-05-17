شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة عن قرار عودة النشاط الرياضى : إثارة نفسية أكثر منها رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أن قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو ، قرار حكيم وانعكاس لما يريده الرياضيون، ولكن بشرط تطبيق الاجراءات الاحترازية ، وقال عاشور " هو ده اللى احنا عاوزينه دلوقتى على البركة وكده كده احنا شغالين اون لاين ، كاشفا عن الاجراءات التى اشار اليها وهى الالتزام بالكمامات و غسل اليدين ، بالإضافة الى التباعد والوقوف على مسافات، وهو ما ينطبق على لعبة الطاولة ، و فيما يخص السلام بين الرياضيين فيمكن أن يتم استبداله بالانحناء .

واضاف عاشور ان قرار مجلس الوزراء له تأثير نفسى على اللاعبين اكثر منه رياضيا ، و يجعل نفسية كل من يعمل فى المنظومة الرياضية لديه أمل وتفاؤل .

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم ، عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي من منتصف شهر يونيو المقبل ، مع فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم الاتحاد خطة الى اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب و الرياضة لأولمبياد طوكيو 2021 ، وأكد معتز عاشور أنه تم تجهيز خطة تتضمن معسكرات داخلية وخارجية، إلا أن الأخيرة لن تكون فى الفترة الحالية، بل خلال الأشهر المقبلة، لضمان سلامة اللاعبين، بالإضافة إلى مباريات دولية ودورات ودية، لزيادة احتكاك لاعبى المنتخب مع لاعبين من دول أخرى .