شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. كيف سجل الزمالك أهدافه مع كارتيرون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على استمراره فى قيادة الفريق فى الموسم المقبل، حيث فضل مجلس إدارة قلعة ميت عقبة، برئاسة مرتضى منصور، ربط بداية العقد الجديد للفرنسى كارتيرون من مطلع شهر يوليو المقبل بإلغاء مسابقة الدورى الممتاز، هذا الموسم، حيث ينتهى تعاقده مع النادى فى نهاية الشهر المقبل، وينتظر الزمالك القرار النهائى بشأن مسابقة الدورى، وحال عدم إلغائها سيستمر العمل بين كارتيرون والزمالك بالعقد الحالى وحال إلغاء المسابقة سيتم تفعيل العقد الجديد بداية من شهر يوليو والذى يتضمن مكافآت إضافية للمدرب الفرنسى لتحفيزه لمواصلة تحقيق البطولات بعد نجاحه فى قيادة الفريق محليًا وإفريقيًا قبل تعليق منافسات النشاط الرياضى فى مصر وكذلك بطولة دورى أبطال إفريقيا بقرار من الاتحاد الإفريقى "كاف"، بسبب الاجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كيف سجل لاعبى الزمالك أهدافهم فى المباريات التى تولى خلالها الفرنسى باتريس كارتيرون قيادة الفريق..

- مباريات كارتيرون مع الزمالك

تولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، ليستمر لمدة 5 أشهر و14 يومًأ حتى الآن، أى منذ 166 يومًا، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى المصرى، على الترتيب، كما تأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الرجاء البيضاوى المغربى، حيث كان من المقرر إقامة مباراتى الذهاب والعودة لهذا الدور خلال شهر مايو الجارى، قبل تأجيلهما لأجل غير مُسمى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

وتولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات من بينهم 4 تعادلات انتهت سلبيًا دون إحراز أى أهداف وهُزم فى مباراتين، من بينهم هزيمة لم يسجل فيها أى أهداف، بخلاف الهزيمة الاعتبارية أمام الأهلى بنتيجة 2 / 0، كعقوبة لعدم ذهاب الفريق إلى الملعب، وسجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.

- أهداف الزمالك مع كارتيرون - الزمالك والشرقية

بداية كارتيرون مع الزمالك كانت أمام الشرقية، فى إطار منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، وفاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك الأول المغربى أشرف بن شرقى بتسديدة بقدمه اليمنى، وأحرز التونسى فرجانى ساسى الهدف الثانى من رأسية، أضاف بن شرقى الهدف الثالث لفريقه والثانى له بقدمه اليمنى.

- الزمالك وأول أغسطس الأنجولى

ثم قاد كارتيرون الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، أحرزهما المغربى أشرف بن شرقى، حيث أحرز الهدف الأول بقدمه اليسرى والثانى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليمنى.

- الزمالك وبيراميدز

وواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى الجولة السابعة من منافسات الدورى الممتاز، وفاز بهدفين دون رد، أحرز الهدف الأول مصطفى محمد من رأسيه، والهدف الثانى أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء.

- الزمالك وطلائع الجيش

وواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث أحرز الهدف الأول للأبيض مصطفى محمد من رأسية وكريم بامبو من تسديدة بالقدم اليمنى.

- زيسكو يونايتد والزمالك

تعادل الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبى بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وأحرز هدف الأبيض مصطفى محمد من رأسية.

- الزمالك وأسوان

التقى الزمالك نظيره أسوان فى الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وفاز الأبيض بهدفين دون رد، أحرز مصطفى محمد الهدف الأول عن طريق تسديدة بقدمه اليمنى وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثانى عن طريق تسديدة بقدمه اليمنى أيضًا.

- طنطا والزمالك

التقى الزمالك مع طنطا فى الجولة الثانية عشر من مسابقات الدورى الممتاز، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأحرز الهدف الأول للأبيض عمر السعيد بتسديدة من قدمه اليمنى، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثانى بتسديده من قدمه اليسرى، فيما أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث بقدمه اليمنى.

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- الزمالك وزيسكو يونايتد

فيما التقى الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، أحرز الهدف الأول أشرف بن شرقى من رأسية، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثانى بقدمه اليمنى.

- الزمالك والجونة

التقى الزمالك مع نظيره الجونة فى الجولة الثالثة عشر من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وفاز بهدفين دون رد، أحرز شيكابالا الهدف الأول بتسديدة من قدمه اليسرى وأضاف محمد أوناجم الهدف الثانى بتسديدة من قدمه اليمنى.

- الزمالك ووادى دجلة

فيما التقى الزمالك نظيره وادى دجلة فى الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وتعادل إيجابيًا بهدف لمثله، فيما أحرز هدف الأبيض مصطفى محمد من تسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

- الزمالك وحرس الحدود

واجه الزمالك نظيره حرس الحدود فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وفاز بهدفين دون رد، حيث أحرز محمود علاء الهدف الأول من ركلة جزاء وأضاف احمد سيد زيزو الهدف الثانى من رأسية.

- الزمالك والإسماعيلى

وواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وفاز بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم يوسف أوباما بالهدف الأول من رأسية، وأضاف محمود علاء الهدف الثانى من ركلة جزاء.

- الزمالك والترجى التونسى

التقى الزمالك نظيره الترجى التونسى فى السوبر الإفريقى، وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتقدم يوسف أوباما بالهدف الأول برأسية فيما أضاف أشرف بن شرقى الهدف الثانى بتسديدة من قدمه اليمنى، وأضاف الهدف الثانى له والثالث لفريقه من تسديده بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

- الزمالك والأهلى

فيما التقى الزمالك مع الأهلى فى السوبر المصرى، وفاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/ 3، وسجل للأبيض محمود علاء وفرجانى ساسى وطارق حامد وعبد الله جمعة فيما أهدر أشرف بن شرقى.

- الزمالك والترجى

فيما التقى الزمالك نظيره الترجى التونسى فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز الهدف الأول محمد أوناجم من تسديده من قدمه اليمنى وأضاف أشرف بن شرقى الهدف الثانى من تسديدة من قدمه اليمنى واختتم محمود علاء أهداف الأبيض من ركلة جزاء.

- أشرف بن شرقى يتصدر قائمة هدافين الزمالك مع كارتيرون

فيما تصدر المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى المباريات التى خاضها تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث شارك فى 16 مباراة بمعدل 1323 دقيقة، فى مختلف البطولات، أحرز خلالهم 8 أهداف فيما صنع 5 أهداف أخرى.