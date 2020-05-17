شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. رحاب جمعة لاعبة اليد المحترفة بفرنسا: لازانيا وسلاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يركز على المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب وأرز، ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا يعرفنا بوجبته واليوم سيكون اللقاء مع رحاب جمعة، لاعبة كرة اليد المحترفة فى صفوف سان جينيان الفرنسى، التى كشفت عن الإفطار التى ستتناوله فى اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان، مشيرة إلى أنها ستتناول اليوم "لازانيا وسلاطة ".

وقالت رحاب جمعة إنها تحرص دائما على وجود التمر والزبادى على الإفطار خلال تواجدها فى فرنسا.

وتحرص رحاب جمعة فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائها وعائلتها، ولكن يبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.