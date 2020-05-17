الفيفا يدرس مد فترة عمل اللجنة الخماسية لمدة عام

في مفاجأة جديدة، يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مد فترة عمل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، لمدة عام إضافي. يرجع سبب وجود اتجاه لدى الفيفا، لمد عمل اللجنة، خاصة في ظل وجود صعوبات لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الوقت الحالي لتعديل لائحة النظام الأساسي، والتي يجب تعديلها قبل إجراء انتخابات الجبلاية. لائحة النظام الأساسي، والتي يجب تعديلها قبل إجراء انتخابات الجبلاية. ورفض مسئولو الفيفا فكرة إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، وتمسكوا بإجراء الانتخابات لمدة 4 سنوات كما هو معتاد.

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