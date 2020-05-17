قالت إنجي عطية لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية والمحترفة في العين الإماراتي، أن حالتها الصحية جيدة للغاية، وان نتيجة تحاليل جميع المحتجزين بالحجر جاءت سلبية ويتبقى لهم بضعة أيام حتى يستطيعون الخروج من الحجر. أيام حتى يستطيعون الخروج من الحجر. ووجهت لاعبة العين الإماراتي خلال مكالمة هاتفية، الشكر الى الدكتورة سحر عبدالحق عضو الجبلاية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، بعد المجهود المبذول من اجل عودة جميع المصريين العالقين في الخارج.

وطالبت عضو الاتحاد المصري لكرة القدم من اللاعبة في نهاية المكالمة، بضرورة التمرين في الحجر الصحي، للحفاظ على اللياقه البدنيه والمستوي الفني التى وصلت له مؤخراً.

المدير الفني للاتحاد، بعد المجهود المبذول من اجل عودة جميع المصريين العالقين في الخارج.وطالبت عضو الاتحاد المصري لكرة القدم من اللاعبة في نهاية المكالمة، بضرورة التمرين في الحجر الصحي، للحفاظ على اللياقه البدنيه والمستوي الفني التى وصلت له مؤخراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبة الكرة النسائية توجه الشكر إلى الجبلاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.