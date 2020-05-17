قال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة أن الأزمة الحالية أكبر من أن يتناولها البعض من منطلق مصلحة الأهلي أو الزمالك.
وأضاف عبد الواحد في تصريحاته لـ "الوفد" : " هناك أكثر من 600 حالةوفاة بسبب فيروس كورونا، معني ذلك أن هناك اكثر من 600 أسرة و 3 الاف فرد متضرر من هذه الأزمة بفقدان أشخاص اعزاء علي قلوبهم".
وأكمل: " أتمني عودة النشاط بالطبع لكن الأهم كيفية الرجوع، لابد من وجود ضمانات طبية كافية لعدم تفاقم الأزمة".
واتم عبد الواحد: "اتمني العودة خاصة بالنسبة للدجتين الثانية والثالثة، لأن ظروف اللاعبين والعاملين الغلابة بتلك الأندية صعبة للغاية، بالنسبة للدوري الممتاز لن نتأثر كثيراً لو توقف النشاط أربعة أو خمسة أشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الواحد: الأزمة أكبر من أن نتناولها من منطلق أهلي وزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.