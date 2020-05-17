محمد عبد الواحد: الأزمة أكبر من أن نتناولها من منطلق أهلي وزمالك

قال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة أن الأزمة الحالية أكبر من أن يتناولها البعض من منطلق مصلحة الأهلي أو الزمالك.

وأضاف عبد الواحد في تصريحاته لـ "الوفد" : " هناك أكثر من 600 حالة

وفاة بسبب فيروس كورونا ، معني ذلك أن هناك اكثر من 600 أسرة و 3 الاف فرد متضرر من هذه الأزمة بفقدان أشخاص اعزاء علي قلوبهم".

وأكمل: " أتمني عودة النشاط بالطبع لكن الأهم كيفية الرجوع، لابد من وجود ضمانات طبية كافية لعدم تفاقم الأزمة".

واتم عبد الواحد: "اتمني العودة خاصة بالنسبة للدجتين الثانية والثالثة، لأن ظروف اللاعبين والعاملين الغلابة بتلك الأندية صعبة للغاية، بالنسبة للدوري الممتاز لن نتأثر كثيراً لو توقف النشاط أربعة أو خمسة أشهر".