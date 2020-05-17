المستشار الهندسي للأهلي يكشف تفاصيل جولة الخطيب في فرع مدينة نصر

كشف المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي، التفاصيل الكاملة لجولة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، التفقدية، مؤكدًا أن زيارة اليوم هي الثانية للخطيب للاطمئنان على أعمال التطوير في فرع النادي بمدينة نصر بعد أن سبقها زيارة مماثلة إلى فرع النادي الثالث بالشيخ زايد مؤخرًا ، لمتابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنشائية داخلهما.

وأضاف :« الخطيب حرص في جولته اليوم بأهلي مدينة نصر علي متابعة أعمال التشييد والبناء الخاصة بالجراج متعدد الطوابق ، مؤكدًا أن رئيس النادي قدم كل سبل الدعم للحصول على

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كافة الموافقات الخاصة بتدشين الجراج».

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات أيضا من أجل الحصول على موافقات رسمية بشأن إقامة جراج آخر أيضا داخل النادي سيتم العمل على إنجازه بالتوازي مع الجراج متعدد الطوابق الذي تم الحصول على الموافقات الخاصة به رسميًا مؤخرًا.

وقال المستشار الهندسي لمجلس الإدارة إن الخطيب حرص خلال جولته على تفقد المشروعات الخاصة بتدشين مجمع ملاعب الاسكواش، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الخاصة بالبوابة الفرعية بجانب الاطمئنان علي أعمال الصيانة الجارية

داخل فرع النادي الخاصة بالبنية التحتية وايضا المتعلقة بمجمع حمامات السباحة والمنطقة الترفيهية ومنطقة المطاعم ( فوت كورت) .

واضاف : الأعمال الإنشائية داخل الأهلي لا تتوقف سواء في مقر الجزيرة الذي يشهد حاليا إنجاز الدور الثاني من مدرج ملعب التتش، أو بفرع الشيخ زايد الذي يشهد حاليا إنجاز مجمع الاسكواش وصالتي الكاراتيه والجمباز ومجمع البنوك أو أعمال التشييد والبناء الخاصة بفرع التجمع الخامس.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بدأ أيضا في تنفيذ مشروعات إنشائية جديدة في فروعه ستكون إضافة إلى نظيرتها التي سبق وأن أعلن عنها عبر برنامجه عائلة الأهلي، مشددا علي أن المجلس سينهي دورته الحالية بمحصلة إنجازات إنشائية تفوق ما تم الاعلان عنه قبل بداية الولاية الحالية.

