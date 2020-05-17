أكد محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة على صعوبة استئناف الموسم الحالي لمسابقة الدوري الممتاز، على الرغم من احتمالية عودة النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل.
وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ "الوفد": " اتحاد الكرة يتحدث عن حصول الأندية على ثلاثة أسابيع فقط كفترة إعداد، هذا الكلام غير علمي على الإطلاق".
وأضاف عبد الواحد: "دكتور مصطفي مدبولي رئيس
وأكمل مدرب وادي دجلة: "صعب جداً أن يتم استئناف الدوري، نحتاج 6 أسابيع على الأقل لتجهيز اللاعبين بشكل جيد بعد فترة التوقف الطويلة ما يعني أن استئناف الدوريسيكون في بداية شهر أغسطس".
"لدينا دور كامل لم يلعب حتى الآن، وهناك فرق لديها 18 مباراة بالمؤجلات، الوضع مختلف عن أوروبا".
وأضاف: "في المانيا العودة جاءت بعد شهر ونصف من التوقف واحتاج اللاعبون لثلاثة أسابيع كفترة إعداد لكن في مصر آخر مباراة كانت بتاريخ 10 مارس وبفرض إمكانية العودة بداية من يوم 15 يونيو، نحن نتحدث عن ثلاثة أشهر ونصف من الراحة السلبية، بما في ذلك شهر رمضان وما يترتب علي ذلك في زيادة كبيرة في أوزان اللاعبين".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب وادي دجلة: رئيس الوزراء لم يتحدث عن استئناف الدوري.. واتحاد الكرة يتحدث بشكل غير علمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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