سامح الصريطي: لعبت إلى جانب الخطيب وأبو جريشة في نادي النيل

أكد الفنان سامح الصريطي أن نجوم كرة القدم، كانوا يحرصون على التردد بشكل دائم على نادي النيل للعب الكرة مع الفنانين.
وقال الصريطي في برنامج "الوش التاني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة ON SPORT FM " ،كنت أحرص دائما بجانب مجموعة من الفنانين على لاعبي كرةالقدم في نادي النيل، يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع ".
وأضاف:" نجوم كرة القدم في هذا الوقت، كانوا يترددون علي نادي النيل، حيث لعبت بجوار العديد من النجوم مثل الخطيب وعلي أبوجريشة".
وتابع الفنان سامح الصريطي :" كنتأستمتع بمشاهدة الخطيب في الملعب، وأحيانا أسقط من الضحك مما يفعله في الفريق المنافس بمهاراته الكبيرة".
وواصل:" ربيع ياسين و حسام وإبراهيم حسن وميمي درويش وعدد كبير من النجوم كانوا يأتون للعب كرة القدم معنا في نادي النيل".
وأكمل الفنان سامح الصريطي :" بالنسبة للفنانين كان يتواجد معنا العديد من النجوم مثل عمرو دياب وإيمان البحر درويش وأحمد السقا ومحمد فؤاد وهاني شاكر".
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