مدرب وادي دجلة: قرار استئناف النشاط الرياضي لابد أن يكون مدروساً

علق محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة علي إمكانية استئناف النشاط الرياضي بداية من منتصف يونيو المقبل.

وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ "الوفد" : "اتمني عودة النشاط الرياضي لأن كالجميع متضرر من الوضع الحالي ومن قيود الحظر، لكن لابد أن يحدث ذلك من خلال قرارات

مدروسة من الناحيتين الطبية والفنية".

وأوضح مدرب الفريق الدجلاوي: "يجب أن تلتزم مؤسسات الدولة والأندية بالإشتراطات التي تضعها وزارة الصحة من حيث التعقيم لغرف خلع الملابس وصالات الجيم وغيرها، بجانب توافر المعدات الطبية اللازمة".

وأكمل: " رئيس الوزراء لم

يتحدث عن استئناف الدوري، بل عن استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي ما يعني عودة المؤسسات الرياضية للعمل وفتح الأندية".

وأضاف عبد الواحد: "العودة لابد وأن تكون تدريجية، لا يمكننا ان نتدرب في وجود 28 لاعب في الملعب وفي غرفة خلع الملابس، العودة لابد وأن تكون بشكل فردي بحيث يتدرب كل أربعة لاعبين بشكل منفرد مع مدربين مثلما حدث في أوروبا خلال الفترة الماضية".