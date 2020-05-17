شاهد..نجوم مانشستر يونايتد يعودون للتدريبات

عاد لاعبو فريق مانشستر للتدريبات بمقر النادي مساء اليوم الأحد، استعدادا لعودة النشاط الكروي في إنجلترا مطلع شهر يونيو المقبل، بعد موافقة الحكومة الإنجليزية.
وتم احتجاز اللاعبين لمدة لاتقل عن 15 دقيقة قبل دخولهم ،لمقر النادي ملعب أولد ترافورد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من صحة اللاعبين، قبل إجراء التدريبات الجماعية.
وتم إلتقاط بعد الصور لعدد من لاعبي مانشستر يونايتد، وهم يقودون سياراتهم ، في الطريق إلي ملعب النادي ، منبينهم، ماركوس راشفورد ، وبول بوجبا، وديفيد دي خيا.
ومن المقرر أن تستأنف مباريات االدوري الإنجليزي في أول شهر يونيو المقبل بدون جمهور، بعد أن وافقت الحكومة الإنجليزية علي عودة النشاط مرة أخري للملاعب
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