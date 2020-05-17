أسامة عرابي يكشف سبب رحيل مارتن يول عن تدريب الأهلي

كشف أسامة عرابي المدرب العام السابق للفريق الأول بالنادي الأهلي، السبب وراء رحيل الهولندي مارتن يول المدير الفني للقلعة الحمراء السابق.

وقال عرابي خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، إن مارتن يول رحل عن تدريب الأهلي بسبب

اقتحاج جماهير النادي لملعب التدريب.

وأكد المدرب العام السابق للأهلي، أن مارتن يول تعرض للظلم خلال ولايته التدريبية للقلعة الحمراء، مشيرًا أنه لم يأخد فرصته كاملة.

وأوضح عرابي أن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، كانت رغبته استمرار مارتن يول في تدريب القلعة الحمراء، إلا أن واقعة اقتحام الجماهير لملعب التدريبات تسببت في رحيل المدرب الهولندي.

يذكر أن مارتن يول تولى القيادة الفنية للاهلي في فبراير 2016 حتى أغسطس من نفس العام، وحقق لقب الدوري الممتاز.