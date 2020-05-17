الكاف يوضح حقيقة إقامة دورة رباعية لمباريات دوري أبطال أفريقيا

كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حقيقة إقامة دورة رباعية لتحديد بطل دوري أبطال أفريقيا، خاصة وأن البطولة توقفت عند الدور نصف النهائي بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال مصدر باتحاد الكرة، إنه بالفعل يسود اتجاه قوي لدى الكاف لإقامة دورة رباعية في ملعب واحد من ثلاث مباريات لتحديد البطل، بحيث يلتقي طرفي نصف النهائي مرة واحدة، ثم يتقابل الفريقان الفائزان في المباراة النهائية. لتحديد البطل، بحيث يلتقي طرفي نصف النهائي مرة واحدة، ثم يتقابل الفريقان الفائزان في المباراة النهائية. كان الأهلي والزمالك والرجاء والوداد صعدوا إلى الدور نصف النهائي، حيث كان مقررًا أن يلتقي الزمالك مع الرجاء، والأهلي مع الوداد.

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