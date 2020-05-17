“ماركا” تُحلل إفشاء هاني رامزي لسر محمد صلاح

كشف مساعد مدرب منتخب مصر السابق “هاني رمزي” أن ريال مدريد قدم عرضا لمهاجم ليفربول “محمد صلاح” في صيف عام 2018.

ويرجع تاريخ العرض “المزعوم” عقب خسارة الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتعرض النجم المصري لإصابته الشهيرة من “سيرجيو راموس” على مستوى الكتف.

وكثيرا ما ارتبط جناح ليفربول “محمد صلاح” بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية، ومساعد هيكتور كوبر مع المنتخب المصري ألقى بعض الضوء على الأمر خلال حوار تلفزيوني.

وقال هاني رامزي “عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر، كان لدينا دورة تدريبية في سويسرا في مارس 2018 .. كنت أتحدث إلى صلاح وأخبرني أن ريال مدريد أرسل له عرضًا”.

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وكتبت صحيفة “ماركا” عن هذا العرض وقالت أنه كان عرضًا جيدًا، ولكن الفرعون المصري قرر البقاء مع ليفربول؛ لأنه كان مرتاحًا هناك، ولا يزال صلاح على رادار الفريق الملكي حتى الآن.

واستطاع صاحب الـ27 عامًا إعادة كأس دوري أبطال أوروبا إلى الأنفيلد بعد 15 عامًا، في نسخة 2019، عقب هزيمة منافسه في الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبر في نهائي ملعب الواندا ميتروبوليتانو.

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