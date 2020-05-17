فيديو | أهداف مباراة ماينز وكولن في الدوري الألماني

انتهت المباراة بين نادي كولن وماينز بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، في إطار اليوم الثاني من الجولة السادسة والعشرين للدوري الألماني.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة، 16:30 بتوقيت السعودية، و13:30 بتوقيت جرينيتش، مباراة ننتظر فيها المتعة والإثارة بعد مباريات يوم أمس.

وبعد التعادل بقى المستضيف “كولن” المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بعد فشله في الاقتراب من مركز هوفينهايم التاسع.

أما ماينز أو ماينتس ينافس على الهبوط هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن دوسلدورف صاحب المركز ال16، أول المراكز المؤدية إلى دوري الدرجة الثانية.

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وافتتح مارك ألكسندر أوث التسجيل لكولن من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة، ثم أضاف زميله فلوريان كاينتس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53 من ضربة رأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من البديل “دراكسلر”.

وبعدها أفلت ماينز من الهزيمة وأدرك التعادل بهدفين سجلهما تايوو أونيي – المعار من ليفربول – وبيير كوندي في الدقيقتين 61 و72.

وجاء هدف تايوو أونيي بعد تبادل كروي مذهل بين لاعبي ماينز على حدود منطقة جزاء كولن، أما هدف كوندي فقد سجله بمهارة فردية يُحسد عليها، حيث انطلق بالكرة من خط الوسط ومر من 3 لاعبين في العمق لينفرد ويسدد على يسار الحارس.

إليكم أهداف المواجهة ..