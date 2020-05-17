ليفاندوفسكي يُعزز صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني

عزز الدولي البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني، برصيد 26 هدفًا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه “تيمو فيرنر“، بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه “بايرن ميونخ” أمام مضيفه “يونيون برلين” في إحدى مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من البوندسليجا.

وجاء هدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40 إثر ركلة جزاء أُحتسبت ضد زميله السابق في بوروسيا دورتموند “سوبوتيتش” بعد عرقلته للاعب الوسط الدولي الألماني وبطل كأس القارات 2017 “ليون جوريتسكا”.

ورفع الهداف التاريخي لمنتخب بولندا رصيد أهدافه من ركلات جزاء مع بايرن ميونخ هذا الموسم لـ 4 ركلات جزاء، وكانت أول ركلة جزاء يسجل منها هذا الموسم، في الجولة الأولى أمام هيرتا برلين، وفي الجولة الثانية سجل ركلة جزاء أخرى أمام شالكه، أما الركلة الثالثة فسجلها خلال الجولة 18 أمام هيرتا برلين، واليوم كانت الركلة الرابعة.

وكان الهداف النرويجي “هالاند” قد سجل هدفه الـ 10 في الدوري الألماني منذ انضمامه لصفوف بوروسيا دورتموند، وذلك خلال مباراة ديربي الرور أمام شالكه على ملعب سيجنال إدونا بارك يوم أمس السبت في افتتاح هذه الجولة.

إليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني

روبرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) 26 هدفًا (4 ركلات جزاء )

بايرن ميونخ هدفًا ركلات جزاء تيمو فيرنر ( لايبزج ) 21 هدفًا (3 ركلات جزاء )

لايبزج هدفًا ركلات جزاء جادون سانشو ( بوروسيا دورتموند) 14 هدفًا (0 ركلات جزاء )

بوروسيا دورتموند) هدفًا ركلات جزاء روبن كوايسون ( ماينز ) 12 هدفًا (1 ركلات جزاء )

ماينز هدفًا ركلات جزاء فوت فيغورست ( فولفسبورج ) 11 هدفًا (3 ركلات جزاء )

فولفسبورج هدفًا ركلات جزاء فلوريان نايديرليشنير ( أوجسبورج) 11 هدفًا (1 ركلات جزاء )

أوجسبورج) هدفًا ركلات جزاء روفين هينينجز ( فورتونا دوسلدورف ) 11 هدفًا (3 ركلات جزاء )

فورتونا دوسلدورف هدفًا ركلات جزاء ماركو ريوس ( بوروسيا دورتموند ) 11 هدفًا (1 ركلات جزاء )

بوروسيا دورتموند هدفًا ركلات جزاء سيرج جنابري ( بايرن ميونخ ) 11 هدفًا (0 ركلات جزاء )

بايرن ميونخ هدفًا ركلات جزاء سيباستيان أندرسون ( يونيون برلين ) 11 هدفًا (1 ركلات جزاء )

يونيون برلين هدفًا ركلات جزاء جون كوردوبا ( كولن) 10 أهداف (0 ركلات جزاء )

كولن) أهداف ركلات جزاء إيرلينغ هالاند ( بوروسيا دورتموند ) 10 أهداف (0 ركلات جزاء )

بوروسيا دورتموند أهداف ركلات جزاء كيفن فولاند ( باير ليفركوزن ) 9 أهداف (0 ركلات جزاء )

باير ليفركوزن أهداف ركلات جزاء نيلس بيترسن ( فرايبورج ) 8 أهداف (1 ركلات جزاء )

فرايبورج أهداف ركلات جزاء فيليب كوتينيو ( بايرن ميونخ) 8 أهداف (1 ركلات جزاء )

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